Ο 17χρονος γιος του Ροναλντίνιο, Ζοάο Μέντες Μορέιρα, πέρασε τις δοκιμαστικές προπονήσεις με την Κ-19 της Μπαρτσελόνα και όπως επιβεβαίωσε ο πατέρας του θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα.

Τον Ιανουάριο ο γιος του Ροναλντίνιο, Ζοάο Μέντες ντε Άσις Μορέιρα έκανε δοκιμαστικά προπονήσεις με την Κ-19 της Μπαρτσελόνα και όπως φαίνεται ικανοποίησε με την εμφάνιση του. Ο Βραζιλιάνος «θρύλος» των Μπλαουγκράνα επιβεβαίωσε πως ο 17χρονος γιος του θα υπογράψει συμβόλαιο με την πρώην ομάδα του.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Μπαρτσελόνα θα υπογράψει τον Ζοάο, η Μπάρτσα ήταν πάντα μέρος της ζωής μου και της καρδιάς μου και θα συνεχίσει με τον γιο μου. Όπου κι αν πάω παίρνω μαζί μου την Μπαρτσελόνα. Με τον ερχομό του γιου μου στη Μπάρτσα θα είμαι πιο παρών από ποτέ», ανέφερε στο RAC1 ο Βραζιλιάνος.

O πατέρας του 17χρονου σέντερ φορ έκανε μεγάλη καριέρα στη Μπάρτσα, με την οποία μέτρησε 207 συμμετοχές, 94 γκολ και 70 ασίστ. Μεταξύ άλλων σήκωσε δυο πρωταθλήματα και ένα Champions League, ενώ έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο των Καταλανών.

Ronaldinho confirms his son João Mendes will join Barcelona's academy after a successful trial. "He is coming now. Barcelona is part of life. Wherever I go I take Barcelona with me. With the arrival of my son at Barca I'll be more present than ever," he told RAC1.🔴🔵 pic.twitter.com/xcKCD8YsFV