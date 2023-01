Ο 17χρονος γιος του Ροναλντίνιο, Ζοάο Μέντες Μορέιρα, κάνει δοκιμαστικές προπονήσεις με την Κ-19 της Μπαρτσελόνα και είναι κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο με τους Καταλανούς.

Ο γιος του Ροναλντίνιο, Ζοάο Μέντες ντε Ασίς Μορέιρα, θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαιίρου της Βραζιλίας. Ο 17χρονος σέντερ φορ αγωνίστηκε τα τελευταία τρία χρόνια στις ακαδημίες της Κρουζέιρο, όμως έλυσε το συμβόλαιο του και αυτές τις μέρες δοκιμάζεται στην Κ-19 της Μπαρτσελόνα.

Ronaldinho's son is currently on trial with Barcelona's U19 team, a source has confirmed to @samuelmarsden and @moillorens 👀🇧🇷 pic.twitter.com/RihBfMHqaK