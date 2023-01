Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι κι επίσημα ο Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών στους Ροχιμπλάνκος. Οψιόν αγοράς για τον Γιανίκ Καράσκο η Μπαρτσελόνα.

Η παρουσία του Μέμφις Ντεπάι στην Μπαρτσελόνα αποδείχθηκε σχετικά σύντομη. Μετά από ενάμιση χρόνο και προοδευτική υποχώρηση στην ιεραρχία του ρόστερ, ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Ολλανδίας αποχωρεί από την Καταλονία, αλλά παραμένει στην Ισπανία και τη La Liga για χάρη της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι Ροχιμπλάνκος επισημοποίησαν τη μεταγραφή του 28χρονου στράικερ, η οποία «έκλεισε» για 3 εκατομμύρια ευρώ συν ένα σε μπόνους προς του Μπλαουγκράνα. Από τη μεριά της, η Μπάρτσα έθεσε οψιόν στο deal που της δίνει το δικαίωμα να υπογράψει το καλοκαίρι τον Γιανίκ Καράσκο, σε προνομιακή τιμή κάτω των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ντεπάι υπέγραψε συμβόλαιο δυόμισι ετών, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Official, confirmed. Memphis Depay signs with Atlético Madrid until June 2025, deal signed and completed. ⚪️🔴🤝🏻 #Atléti Barcelona will receive €3/4m fee. pic.twitter.com/Jpd6PA8PB4

🇳🇱 Memphis is a new Red & White player! 🔴⚪



🖊 The Dutch international has signed with our club for the remainder of the season and 2 more campaigns.



➡ https://t.co/W5naM1Pau8



👋 #WelcomeMemphis! pic.twitter.com/CbK3ko1n5x