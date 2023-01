Γκάρεθ Μπέιλ: «Ευχαριστώ το ποδόσφαιρο για τις αναμνήσεις» (vid)

Ο Γκάρεθ Μπέιλ με ένα εξαιρετικό βίντεο με μερικά από τα highlights της σπουδαίας καριέρας του ευχαρίστησε το ποδόσφαιρο για τις αναμνήσεις που του προσέφερε.

O Γκάρεθ Μπέιλ στα 33 του χρόνια πήρε την απόφαση πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο και το γνωστοποίησε την προηγούμενη Δευτέρα (9/1) με δυο αναρτήσεις στα Social Media. Ο Ουαλός σταρ μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην είναι ο «σίφουνας» που μάθαμε στην Τότεναμ και στην πρώτη του περίοδο στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως προσέφερε ουκ ολίγες στιγμές... μαγείας.

Ο μέχρι πρότινος αρχηγός των Δράκων ανέβασε βίντεο στα Social Media με μερικά από τα highlights της σπουδαίας καριέρας του και έγραψε: «Τι ταξίδι! Σε ευχαριστώ ποδόσφαιρο για τις αναμνήσεις που θα κρατήσουν μια ζωή».

What a journey! Thank you football for memories that will last a lifetime ❤️ pic.twitter.com/vkqMtl6ifA