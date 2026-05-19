Καμαβινγκά: «Πρέπει να κερδίσουμε τα πάντα την επόμενη σεζόν!»

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά έδειξε την πρόθεσή του να παραμείνει και τη νέα χρονιά στη Ρεάλ και έδωσε το σύνθημα μιας άκρως επιτυχημένης σεζόν.

Την πρόθεση του να παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε ο Καμαβινγκά! Παρά τη δημοσιεύματα ο Γάλλος μέσος θέλει να είναι και την ερχόμενη σεζόν παίκτης των Λος Μπλάνκος και τόνισε πως την ερχόμενη η σεζόν η Βασίλισσα πρέπει να κατακτήσει κάθε τίτλο που θα διεκδικήσει.

Δύο χρόνια μακριά από τα τρόπαια είναι πάρα πολλά για έναν σύλλογο με το μέγεθος και το «πρέπει» της Ρεάλ. Πέρα από την αγωνιστική αποτυχία, οι Μαδριλένοι είχαν μια έκρυθμη σεζόν και στα αποδυτήρια, καθώς έλαβαν χώρα πολλά ευτράπελα.

Η επιστροφή του Μουρίνιο είναι επίσημη και στην ισπανική πρωτεύουσα στοχεύουν σε ένα restart ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Καμαβινγκά, που αφενός έδειξε πως θέλει να παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης και αφετέρου έδωσε το σύνθημα για μια νέα σεζόν γεμάτη τίτλους.

Σε πρόσφατη δήλωσή του ο 23χρονος μέσος είπε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να κερδίσουμε τα πάντα την επόμενη σεζόν!»