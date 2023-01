Σύμφωνα με ισπανδικά δημοσιεύματα η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Μέμφις Ντεπάι.

O Ζοάο Φέλιξ θα παίξει μέχρι το τέλος της σεζόν στην Τσέλσι και η Ατλέτικο Μαδρίτης κινείται ήδη για τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία οι Ροχιμπλάνκος έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Μέμφις Ντεπάι.

Atlético Madrid have asked Barcelona for Memphis Depay. Negotiations will take place this week as direct contact has been scheduled to make the first proposal. 🚨⚪️🔴 #FCB



Atléti have Depay in the list as one of possible replacements for João Félix. pic.twitter.com/1TBifDhpqB