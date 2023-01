Ο Ζοάο Φέλιξ βρίσκεται από την Τρίτη (10/1) στο Λονδίνο για να τελειώσει τον δανεισμό του από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Τσέλσι μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Στην Τσέλσι θα αγωνιστεί για το επόμενο εξάμηνο ο Ζοάο Φέλιξ. Οι Μπλε έφτασαν σε πλήρη συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον δανεισμό του Πορτογάλου μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς να υπάρχει καμία οψιόν αγοράς και θα δώσουν 11 εκατομμύρια ευρώ ως ενοίκιο και θα καλύψουν πλήρως τον μισθό του.

Ο Φέλιξ βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο για να τελειώσει τα τυπικά του δανεισμού του, να περάσει ιατρικά, να ανακοινωθεί και να τεθεί στη διάθεση του Γκρέιαμ Πότερ. Ο 23χρονος επιθετικός πριν ταξιδέψει στο Νησί επέκτεινε το συμβόλαιο του με τους Ροχιμπλάνκος μέχρι το 2027.

Joao Felix heads to London to close his loan move to #Chelsea.



