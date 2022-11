Το μήνυμα του Πουγιόλ στον Πικέ και το «καρφί» προς τη Μπάρτσα

Ο αιώνιος σύντροφός του στην Μπαρτσελόνα και την Εθνική Ισπανίας Κάρλες Πουγιόλ αποχαιρέτησε μέσω social media τον Ζεράρ Πικέ αφότου ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσε πως αύριο Σάββατο (5/11) θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» κόντρα στην Αλμερία και στη συνέχεια θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Η ανακοίνωση του πολύπειρου κεντρικού αμυντικού έπιασε εξαπίνης ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο αιώνιος συνεργάτης του στο κέντρο της άμυνας τον Κάρλες Πουγιόλ που μαζί κέρδισαν όλους τους πιθανούς τίτλους στη Βαρκελώνη και στην Εθνική Ισπανίας υπήρξε ένας από τους πρώτους που αντέδρασαν στη «βόμβα» της αποχώρησής του.

«Σε ευχαριστώ για όλα, Γκέρι. Είμαι σοκαρισμένος. Ήταν πολύ άδικο μαζί σου, λίγοι έχουν υπερασπιστεί τη φανέλα της Μπάρτσα όπως εσύ. Μπορώ πάντα να λέω ότι έπαιζα δίπλα σου, ήταν ένα προνόμιο. Σε αγαπώ φίλε », αναφέρει το tweet του Πουγιόλ στο οποίο προσθέτει μια φωτογραφία με τον Πικέ σε ένα εστιατόριο.

Ένα μήνυμα στοργής που περιλαμβάνει επίσης ένα «βέλος» προς όλους εκείνους που επέκριναν τον Πικέ τον τελευταίο καιρό, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που ανήκουν επί του παρόντος στον σύλλογο της Μπάρτσα.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD