Ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσε πως το Σάββατο (5/11) θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» κόντρα στην Αλμερία και στη συνέχεια θα αποσυρθεί!

Ο Ζεράρ Πικέ στα 35 του χρόνια αποφάσισε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να αποσυρθεί από την ενεργό δράση! Μετά από 14 συναπτά έτη στη Μπαρτσελόνα ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός ανακοίνωσε μέσω Social Media πως το ερχόμενο Σάββατο (5/11, 22:00) κόντρα στην Αλμερία θα αγωνίστει για τελευταία φορά στο «Καμπ Νόου» και εν συνεχεία θα βάλει τέλος στην σπουδαία καριέρα του.

«Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να κλείσω αυτόν τον κύκλο. Πάντα έλεγα ότι μετά την Μπάρτσα δεν θα υπάρχει άλλη ομάδα και έτσι θα γίνει», ανέφερε στο μήνυμα του προς τους οπαδούς των Μπλαουγκράνα ο Ζεράρ Πικέ.

Gerard Piqué announces he is retiring from football and will play his last match for Barcelona this Saturday 🔵🔴 pic.twitter.com/yCe6gg9sk7