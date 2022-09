Η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Γκάβι σύμφωνα με το οποίο θα φοράει τα «μπλαουγκράνα» μέχρι το 2026.

Μετά την χθεσινή (13/09) αποκάλυψη για πλήρη συμφωνία των δύο πλευρών, ήρθε σήμερα (14/09) η Μπαρτσελόνα να επισημοποιήσει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 18χρονος Ισπανός κεντρικός μέσος δεσμεύεται πλέον με την Μπαρτσελόνα με συμβόλαιο μέχρι το 2026 έχοντας μάλιστα ρήτρα που αγγίζει το 1 δις ευρώ. Φέτος, έχει πραγματοποιήσει 7 συμμετοχές έχοντας αγωνιστεί συνολικά για 429 λεπτά.

Η παρουσίασή του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (15/09) στις 17:00 στο Καμπ Νόου.

