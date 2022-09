Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Γκάβι υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα που θα τον κρατήσει στην Καταλονία μέχρι το 2026.

Ο 18χρονος Ισπανός κεντρικός μέσος των «Μπλαουγκράνα» έβαλε την υπογραφή του στην ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα του Τσάβι Ερνάντεθ. Το συμβόλαιο του Γκάβι έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι και οι ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα κατόρθωσαν να τον πείσουν να παραμείνει.

Έτσι, ο νεαρός μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2026 σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ρήτρα αγοράς που φτάνει το 1 δις ευρώ. Φυσικά έγινε και η ανάλογη αύξηση των ετήσιων απολαβών του, χωρίς να αποκαλύπτεται το ακριβές ποσό.

Φέτος, έχει αγωνισθεί ήδη σε έξι παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα ενώ υπενθυμίζουμε πως είναι ήδη διεθνής με την εθνική ανδρών της Ισπανίας έχοντας αγωνιστεί δέκα φορές κι έχοντας σκοράρει κι ένα τέρμα.

