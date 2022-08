Σύμφωνα με τον Ζεράρ Ρομέρο η Μπαρτσελόνα κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Τσέλσι και τις επόμενες ώρες θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Μάρκος Αλόνσο.

H μεταγραφή του Μάρκος Αλόνσο στη Μπαρτσελόνα άργησε, όμως εν τέλει θα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ζεράρ Ρομέρο η διοίκηση των Μπλαουγκράνα κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Τσέλσι και αναμένεται να κάνει δικό της τις αμέσως επόμενος ώρες τον 31χρονο αριστερό μπακ-χαφ.

🚨 Marcos Alonso will sign for Barcelona. His transfer is now 100% done.



(Source: @GerardRomero)