Για βελτιωμένη προσφορά της Τσέλσι και για θετική ανταπόκριση της Μπαρτσελόνα κάνει λόγο ο ισπανικός Τύπος αναφορικά με την πιθανή μετακίνηση του Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ στο Λονδίνο.

Την ώρα που ο Γκαμπονέζος επιθετικός προσπαθεί να συνέλθει μετά τον εφιάλτη που βίωσε με την ένοπλη διάρρηξη στο σπίτι του και τα χτυπήματα που δέχθηκε με την σύζυγό του από τους δράστες, φαίνεται πως οι Τσέλσι και Μπαρτσελόνα συνεχίσουν τις επαφές για το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Ο «Όμπα» παραμένει στη λίστα των «μπλε», η υπόθεση φάνηκε να τελειώνει αφού το αγγλικό κλαμπ δεν είχε ανέβει από τα 16 εκατομμύρια της προ ενός μήνα προσφοράς, ωστόσο, ο Χεράρδ Ρομέρο μεταφέρει νεότερες πληροφορίες περί κατάθεσης βελτιωμένης πρότασης!

Με την Μπαρτσελόνα να έχει ενημερώσει και την LaLiga για αποχωρήσεις που περιμένει από το ρόστερ, η Τσέλσι φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο deal έναντι 23+2 εκατομμυρίων ευρώ για τον πρώην επιθετικό της Άρσεναλ.

