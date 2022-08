Η Ατλέτικο Μαδρίτης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που είναι πρόθυμη να τινάξει την μπάνκα στον αέρα για τον Ζοάο Φέλιξ...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το απογοητευτικό της ξεκίνημα στη σεζόν προσπαθεί να σώσει την παρτίδα τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου. Οι «κόκκινοι διάβολοι» τρέχουν να... καλύψουν τις τρύπες στο ρόστερ τους και εσχάτως έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον Πορτογάλο διεθνή επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ζοάο Φέλιξ!

Σύμφωνα δε με τα ισπανικά ρεπορτάζ, ο αγγλικός σύλλογος φέρεται να κατέθεσε μια τεράστια πρόταση για τον 22χρονο άσο -ύψους 150 εκατ. ευρώ- προκειμένου να τον φέρει άμεσα στο Μάντσεστερ, όμως η Ατλέτι την απέρριψε και ζήτησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του νεαρού άσο. Ήτοι 350 εκατομμύρια ευρώ!

Επιπλέον μετά τις τελευταίες εξελίξεις, έκανε σαφείς τις προθέσεις της και μέσω social media. Συγκεκριμένα πόσταρε μια φωτογραφία του Φέλιξ που βέβαιο πως απευθύνεται προς τη Γιουνάιτεντ αφού η λεζάντα ήταν «ανεκτίμητο»!

Ο Φέλιξ, 22 φορές διεθνής με την Πορτογαλία, είναι στην Ατλέτι από το 2019. Έκτοτε έχει μετρήσει 112 εμφανίσεις για τον σύλλογο της Μαδρίτης, αλλά έχει σκοράρει μόλις 29 γκολ σε αυτό το διάστημα. Οι ιθύνοντες των «ροχιμπλάνκος» ωστόσο δεν θέλουν να βγάλουν χρήματα από τον πρώην αστέρα της Μπενφίκα

Μιλώντας στο AS νωρίτερα φέτος ο ίδιος τόνισε: «Είμαι χαρούμενος, δουλεύω για να βοηθήσω την ομάδα, να δώσω χαρά στον σύλλογο και σε όλους τους ανθρώπους της Ατλέτι. Τα άλλα χρόνια προσπαθούσα πάντα να είμαι καλύτερος. Αν αυτή είναι η χρονιά μου, δεν ξέρω. Εξαρτάται, δεν ξέρουμε για το μέλλον. Αυτό όμως που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να είμαι στο καλύτερο επίπεδο ώστε να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και τον σύλλογο. Έφτασα εδώ νέος, είμαι ακόμα νέος, αλλά έχω ήδη μεγαλώσει πολύ και σίγουρα θα μεγαλώσω περισσότερο. Και είμαι καλά. Είμαι χαρούμενος. Με τον [Αντουάν] Γκριεζμάν, με τον Αλβάρο [Μοράτα], με τον [Ματέους] Κούνια, με τον Άνχελ [Κορέα]. Όλοι τα πάμε καλά και στο γήπεδο η ομάδα τα πάει περίφημα».

🚨| João Félix is very happy at Atlético Madrid.



• He knows that it is his time, it has been difficult for him to adapt to the team, but he is fully integrated and eager to exploit this season.



• The player feels loved by both the fans and the club.



[🥇: @AS_Picu, @diarioas]