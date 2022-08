Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν δείχνει διατεθημένη να πουλήσει τον Ζοάο Φέλιξ και το απέδειξε μετά την αντιπροσφορά που έκανε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ζητώντας 350 εκατ. ευρώ (!).

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ψάχνουν απεγνωσμένα να ενισχυθούν, ειδικά μετά τα τελευταία «πατατράκ» στην πρεμιέρα της Premier League. Ο Ζόαο Φέλιξ είναι στην κορυφή της λίστας και ο αγγλικός σύλλογος έκανε κίνηση για να τον αποκτήσει, ωστόσο δέχθηκε ένα μεγάλο «όχι».

Σύμφωνα με την «Marca», η Ατλέτικο Μαδρίτης έδειξε πως δεν... πουλάει τον Πορτογάλο αστέρα, καθώς αρνήθηκε την πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ και ζήτησε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιο του διεθνή φορ.

Αυτή ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ (!), ποσό που δεν πρόκειται να βγει από τα ταμεία της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ.

