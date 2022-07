Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Ζιλς Κουντέ, με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν τη συμφωνία με τη Σεβίλλη για την απόκτηση του Γάλλου στόπερ.

Ένα από τα πολύκροτα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού φτάνει και τυπικά στο τέλος του, με τη Μπαρτσελόνα να ολοκληρώνει ακόμα μια ουσιαστική προσθήκη με την απόκτηση του Ζουλς Κουντέ από τη Σεβίλλη.

Παρά τις έντονες πιέσεις που άσκησε η Τσέλσι για να υπογράψει τον Γάλλο αμυντικό, τελικά η Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε νικήτρια στη μεταξύ «μάχη» καταλήγοντας σε deal τόσο με τους Σεβιγιάνους, όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Αφού λύθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, οι Καταλανοί ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τη Σεβίλλη για τη μεταγραφή, με τα δημοσιεύματα από την Ισπανία να κάνουν λόγο για deal στα 50 εκατομμύρια ευρώ με δέκα εκατομμύρια ακόμα σε μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του ο Κουντέ πάτησε σήμερα Βαρκελώνη για να περάσει από τα ιατρικά τεστ και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι συνεχίζουν ακάθεκτοι την ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν.

