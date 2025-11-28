Λαπόρτα: «Οι διαιτητές πάντοτε ευνοούσαν τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Δριμεία κριτική εις βάρος της Ρεάλ Μαδρίτης άσκησε ο Τζοάν Λαπόρτα, αναφέροντας πως πάντοτε η «βασίλισσα» είχε την εύνοια της διαιτησίας και συνεχώς προσπαθεί να την επηρεάζει.

Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει αναπάντητα τα λόγια του Φλορεντίνο Πέρεθ για την υπόθεση Νεγκρέιρα. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα ήταν αρκετά «σκληρός» σε δηλώσεις του, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ανδόρα.

Ο άλλοτε δικηγόρος αναφέρθηκε στα λόγια του επικεφαλής της Ρεάλ Μαδρίτης, περί εύνοιας των Καταλανών από τους διαιτητές, απαντώντας με το ίδιο νόμισμα.

Μη έχοντας την ευκαιρία να σχολιάσει τις δηλώσεις του ισχυρού άνδρα των Μαδριλένων, ο Λαπόρτα τόνισε σε δικά του λόγια πως η Ρεάλ είναι εκείνη που έχει τη διαιτητική εύνοια για πολλά χρόνια, και παράλληλα προσπαθεί με διάφορους τρόπους, όπως μέσω βίντεο από το ιδιωτικό της κανάλι που δείχνουν λάθη των ρέφερι, ασκώντας τους έτσι πίεση.

«Τώρα που θυμάμαι τις δηλώσεις που έγιναν στη Συνέλευση της Ρεάλ, τις οποίες δεν είχα την ευκαιρία να σχολιάσω, και τώρα που βρίσκομαι στην Ανδόρα, θα τις απαντήσω. Νομίζω ότι είναι εκτός θέματος. Αποκαλύπτουν την εμμονή τους με την Μπάρτσα. Φαίνεται ότι πρέπει να μιλούν για την Μπάρτσα για να δικαιολογήσουν ποιος ξέρει τι.

Είναι συνεχώς μπλεγμένοι στις νομικές διαδικασίες της ''Υπόθεσης Νεγκρέιρα'', τις οποίες ''σέρνουν σαν τσίχλα'' επειδή ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό, αλλά είναι ένας τρόπος να δικαιολογήσουν κάτι που δεν είναι αλήθεια: Η Μπάρτσα δεν έχει δωροδοκήσει ποτέ διαιτητές και οι διαιτητές γενικά δεν ευνοούν την Μπάρτσα. Πάντα ευνοούσαν τη Ρεάλ.

Έχουν μια μανία καταδίωξης εναντίον της καλύτερης περιόδου στην ιστορία της Μπάρτσα. Δεν τους άρεσε που η Μπάρτσα ήταν η κορυφαία ομάδα στον κόσμο από το 2004 έως το 2015, όταν ήταν κυρίαρχη, και προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες που δεν οδηγούν πουθενά.

Ήμασταν η ομάδα που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, αναγνωρίσιμη, θαυμαζόταν και εκτιμήθηκε για αυτό που έδωσε στο ποδόσφαιρο. Κερδίσαμε πολλούς τίτλους και το στυλ παιχνιδιού της Μπάρτσα θαυμαζόταν σε όλο τον κόσμο, οπότε μην βρίσκετε δικαιολογίες», συμπλήρωσε.