Η Μπαρτσελόνα και η Σεβίλλη έδωσαν τα χέρια για την μεταγραφή του Ζιλς Κουντέ και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η παρουσίαση του διεθνή Γάλλου αμυντικού από τους «Μπλαουγκράνα».

Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα στο θερινό μεταγραφικό παζάρι! Μετά τις συμφωνίες με τους ελεύθερους Φρανκ Κεσί - Αντρέας Κρίστενσεν και τις αγορές των Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι - Ραφίνια οι Καταλανοί είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν την πέμπτη τους μεταγραφική κίνηση, καθώς «έκλεισαν» και τον διεθνή Γάλλο κεντρικό αμυντικό, Ζιλς Κουντέ.

Jules Koundé to Barcelona, here we go! Verbal agreement now in place with Sevilla after the long saga and further negotiations today, waiting to get it signed soon. 🚨🔵🔴 #FCB



Jules Koundé agreed personal terms with Barça last weekend, contract ready. Xavi, key factor again. pic.twitter.com/eX2jeVPheF