Το έγκυρο ισπανικό μέσο αναφέρει σε δημοσίευμά του τις «απαιτήσεις» του Γερμανού τεχνικού από τη διοίκηση της Μπάρτσα, ενόψει της επόμενης καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Μπορεί να μην έχουμε φτάσει καν στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, ωστόσο στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως ήδη δουλεύουν το πλάνο ενόψει της... καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Οι Καταλανοί ναι μεν παραμένουν εξαιρετικοί φέτος όσον αφορά το επιθετικό σκέλος, ωστόσο στα μετόπισθεν παρατηρείται σημαντικό πρόβλημα, το οποίο ο Χάνσι Φλικ θα προσπαθήσει να διορθώσει εκ των έσω μέσα στη σεζόν και με... προσθήκες το επόμενο καλοκαίρι.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει η Mundo Deportivo, ο Γερμανός τεχνικός ήδη έχει καθίσει στο τραπέζι με τον Αθλητικό Διευθυντή, Ντέκο, και του έχει εκφράσει τις «απαιτήσεις» του, ενόψει του θέρους του 2026. Συγκεκριμένα, ο 60χρονος έχει ζητήσει η ομάδα να ενισχυθεί σε τρεις θέσεις: αυτή του κεντρικού αμυντικού, εκείνη των εξτρέμ και με έναν κεντρικό επιθετικό.

Η αποχώρηση του Ινίγο Μαρτίνεθ προκάλεσε σοβαρή «ζημιά» στην αμυντική γραμμή, εξαιτίας τόσο του ότι οι «μπλαουγκράνα» δεν διαθέτουν έναν αριστεροπόδαρο στόπερ, καθώς επίσης και επειδή κανείς άλλος δεν έπαιζε τόσο καλά το σχέδιο του οφσάιντ. Στη λίστα υπάρχουν ήδη τα ονόματα των Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ), Νίκο Σλότενμπεργκ (Ντόρτμουντ), Μπενεντέτι (Παλμέιρας) και Μαρκ Γκουέχι (Κρίσταλ Πάλας), με τον τελευταίο μάλιστα να μένει ελεύθερος τον Ιούλιο.

Στα της επίθεσης, το συμβόλαιο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι εκπνέει το καλοκαίρι, το τι μέλλει γενέσθαι είναι άγνωστο, όμως η Μπαρτσελόνα κοιτάζει στην αγορά, με τους Χάρι Κέιν και Χούλιαν Άλβαρες σε πρώτο πλάνο. Βέβαια, η περίπτωση του παίκτη της Ατλέτικο είναι εξαιρετικά δύσκολη από οικονομικής πλευράς.

Τέλος, στη γραμμή των wingers τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, καθώς αν ο Μάρκους Ράσφορντ συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις, οι Καταλανοί θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αγοράς του, ύψους 30 εκατ. ευρώ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.