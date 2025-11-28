Ο Πολωνός τερματοφύλακας μίλησε σε μέσο της πατρίδας του, αποκαλύπτοντας πως την πρώτη του χρονιά στους «μπλαουγκράνα» αγωνίστηκε... δωρεάν!

Τον Σεπτέμβριο του 2024 η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Βόιτσεχ Σέζνι, που λίγους μήνες νωρίτερα είχε... αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ούτως ώστε να καλύψει το κενό του τραυματία Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Ο Πολωνός μπορεί να μην «έβγαλε μάτια», ωστόσο η παρουσία και η εμπειρία του σίγουρα βοήθησαν τους Καταλανούς να κατακτήσουν το εγχώριο τρεμπλ, σαρώνοντας τα πάντα στον διάβα τους. Μάλιστα, και την τρέχουσα σεζόν, ο 35χρονος κλήθηκε ξανά να καθίσει κάτω από τα δοκάρια, αφού ο νεοαποκτηθείς Τζοάν Γκαρσία τραυματίστηκε με το «καλησπέρα».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της πατρίδας του, ο άλλοτε κίπερ των Γιουβέντους και Άρσεναλ έκανε μια αποκάλυψη που προκάλεσε ποίκιλα σχόλια στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό.

Αφού εξήγησε πως είχε χάσει τον ενθουσιασμό του για το άθλημα και αρνήθηκε αρκετές προτάσεις, έτσι ώστε να «κρεμάσει» τα γάντια του, ο Σέζνι ανέφερε πως ουσιαστικά αγωνίστηκε... τσάμπα την πρώτη του σεζόν στη Βαρκελώνη, μια δήλωση που γρήγορα έγινε viral.

«Έπαιξα την πρώτη μου σεζόν στην Μπαρτσελόνα δωρεάν. Αυτό που έλαβα από την Μπάρτσα ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να ξεπληρώσω στη Γιούβε για την πρόωρη λύση του συμβολαίου μου».