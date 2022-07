Ο Ζιλ Κουντέ έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (28/7) στη Βαρκελώνη για να περάσει τα ιατρικά και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο του με τη Μπαρτσελόνα.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η πέμπτη μεταγραφική κίνηση της Μπαρτσελόνα. Μετά τους Κεσί, Κρίστενσεν, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι οι «Καταλανοί» έχουν κλείσει και τη συμφωνία με τη Σεβίλλη για την απόκτηση του διεθνή Γάλλου αμυντικού Ζιλ Κούντε, αντί 50 εκατομμυρίων ευρώ συν ακόμα 10 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους.

Jules Koundé has now just landed in Barcelona in order to undergo the medical tests and then sign as new Barça player. 🚨🔵🔴🛩 #FCB



Barcelona are set to announce Jules Koundé as new signing following Lewandowski, Christensen and Kessié.