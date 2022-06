Αποχαιρέτησε την Τσέλσι, δήλωσε παίκτης της Ατλέτικο στα social media και παντρεύτηκε την αγαπημένη του υπό τη συνοδεία του ύμνου των «ροχιμπλάνκος».

Την περασμένη Τρίτη (07/06) ο Σαούλ Νίγκεθ με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκλεισε το κεφάλαιο Τσέλσι, όπου αγωνίστηκε δανεικός φέτος, και ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στην ερυθρόλευκη πλευρά της Μαδρίτης. Ήδη στο προσωπικό του λογαριασμό δηλώνει παίκτης της Ατλέτικο.

Αυτές τις ημέρες ο Ισπανός διεθνής μέσος απολαμβάνει τις διακοπές του και την Παρασκευή (10/06), παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του με τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να επιβεβαιώνουν την... τρέλα του με την Ατλέτικο.

Ο γαμπρός και οι φίλοι του, πανηγυρίζουν στο γλέντι του γάμου... ποδοσφαιρικά και στη μουσική υπόκρουση, ο ύμνος της ομάδας!

Δείτε το βίντεο:

Saúl Ñíguez celebrating his wedding with the anthem of the club of his life. 🥺❤️🤍❤️🤍❤️🤍 pic.twitter.com/sqoDf06WMH