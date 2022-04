Έτοιμο πάρτι έχει η Ρεάλ Μαδρίτης για το απόγευμα του Σαββάτου εφόσον εξασφαλιστεί ο βαθμός που θα της χαρίσει και μαθηματικά το τρόπαιο της LaLiga. Γιορτή στην πλατεία Θιμπέλες αμέσως μετά το ματς με την Εσπανιόλ.

Οι «μερένγκες» κατέκτησαν με άνεση τον φετινό τίτλο στο πρωτάθλημα Ισπανίας έχοντας εκμεταλλευτεί το κάκιστο πρώτο μισό της σεζόν από την Μπαρτσελόνα και έχοντας έναν... τρομακτικό Καρίμ Μπενζεμά που σκοράρει ασταμάτητα.

Η «βασίλισσα» στο ματς της ημέρας απέναντι στην Εσπανιόλ θα παραταχθεί με αναπληρωματικούς, θα χαρίσει στον Μαρσέλο τη μεγάλη του στιγμή στο «Μπερναμπέου» και μόλις εξασφαλιστεί τουλάχιστον ο βαθμός της ισοπαλίας, θα ξεκινήσει το πάρτι.

Το τρόπαιο της LaLiga θα περιμένει σε σουίτα του γηπέδου για ν' απονεμηθεί στους θριαμβευτές που θα κατακτήσουν το 35ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Ρεάλ, ενώ, αμέσως μετά, με λεωφορείο ανοιχτής οροφής θα βρεθούν στην πλατεία Θιμπέλες για να πανηγυρίσουν με τον κόσμο τους.

