Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα είναι αποφασισμένη, ενόψει της νέας σεζόν, να ενισχύσει το ρόστερ με την απόκτηση επτά ποδοσφαιριστών.

Ο Τσάβι ξεκίνησε δυναμικά τη θητεία του στην Μπαρτσελόνα, την οποία κι ανέβασε στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος από την ένατη που βρισκόταν λίγους μήνες πριν. Παρ' όλα αυτά το τελευταίο διάστημα οι «μπλαουγκράνα» δεν βρίσκονται και στην καλύτερη τους φόρμα, με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει ήδη οι «μουρμούρες» από τους οπαδούς.

Αποκορύφωμα η ήττα με 1-0 από την Ράγιο Βαγιεκάνο, που έφερε ως αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να συμπληρώσει τρεις διαδοχικές εντός έδρας ήττες την ίδια σεζόν (0-1 από την Ράγιο Βαγιεκάνο) και να αποτύχει να «δέσει» την έξοδο στο Champions League, αν και παραμένει στο χέρι της να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της La Liga.

Από την πλευρά του, ο Τσάβι δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλο του και ανέλαβε την ευθύνη της ήττας από την Ράγιο Βαγιεκάνο, αναγνωρίζοντας τα λάθη του. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμη, προκειμένου ο Τσάβι να περάσει τη φιλοσοφία που επιθυμεί στην ομάδα του. Γι' αυτό και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Sport», η διοίκηση είναι αποφασισμένη, ενόψει της νέας σεζόν, να ενισχύσει τον Ισπανό τεχνικό με έξι-επτά νέα πρόσωπα για επτά θέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των μεταγραφών των Φρανκ Κεσί από τη Μίλαν και Αντρέας Κρίστενσεν από την Τσέλσι.

For the 2022-2023 season, Barça will bring in a minimum of 6-7 new faces as reinforcements for up to 7 positions. [sport] pic.twitter.com/o0LMbcHNgR