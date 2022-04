Ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ματέου Αλεμάνι, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έχουν ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν από τώρα, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από το Europa League. Ψηλά στα λίστα, σύμφωνα με γερμανικά και ισπανικά δημοσιεύματα, βρίσκεται ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός στράικερ επιθυμεί να ενταχθεί στο ρόστερ του Τσάβι, γι' αυτό και πιέζει τον εκπρόσωπο του Πίνι Ζάχαβι, να έρθουν σε συμφωνία με την Μπάγερν, ώστε το προσεχές καλοκαίρι να αποχωρήσει, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται στο Μόναχο μέχρι το 2023.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Τσάβι απέφυγε να απαντήσει στις φήμες που θέλουν τους «μπλαουγκράνα» να έχουν έρθει σε επαφή με τον «Λέβα». Από την πλευρά του όμως, ο τεχνικός διευθυντής των Καταλανών, Ματέου Αλεμάνι ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

«Δεν έχουμε καμία συμφωνία με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Τον σεβόμαστε απόλυτα, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα του. Είμαστε στο στάδιο της εικασίας, κάτι που είναι λογικό. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα συμφωνημένο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλεμάνι στο Movistar.

Barcelona director Alemany: “We don’t have any agreement with Robert Lewandowski”, he told Movistar. 🔴🇵🇱 #FCB



“We deeply respect him - he is a very important player for his club. We are in the field of speculation, which is logical. But there’s nothing agreed”. pic.twitter.com/72EUrMFbet