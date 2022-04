Τσάβι: «Σπουδαίος παίκτης ο Λεβαντόφσκι, αλλά προέχει το ματς με την Άιντραχτ»

Ο Τσάβι απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα σχετικά με την υπόθεση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τον οποίο ωστόσο χαρακτήρισε σπουδαίο παίκτη.

Η Μπαρτσελόνα δίνει ένα κρίσιμο παιχνίδι στην Ευρώπη, κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τα προημιτελικά του Europa League, ενώ στο πρωτάθλημα δίνουν σκληρή μάχη για να διατηρηθούν στη δεύτερη θέση. Μπορεί στο μυαλό των «μπλαουγκράνα» να βρίσκεται το παιχνίδι με τους Γερμανούς, ωστόσο οι άνθρωποι της ομάδας σχεδιάζουν παράλληλα και το ρόστερ της νέας σεζόν.

Ενας από τους μεταγραφικούς στόχους των «μπλαουγκράνα» είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος επιθυμεί να ενταχθεί στο ρόστερ του Τσάβι, γι' αυτό και πιέζει τον εκπρόσωπο του Πίνι Ζάχαβι, να έρθουν σε συμφωνία με την Μπάγερν, ώστε το προσεχές καλοκαίρι να αποχωρήσει, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται στο Μόναχο μέχρι το 2023.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Τσάβι, ενόψει της αναμέτρησης με την Άιντραχτ, ρωτήθηκε για τον Πολωνό στράικερ, χωρίς ωστόσο να δίνει ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με την υπόθεση.

«Ο Λεβαντόφσκι στη Μπάρτσα; Σίγουρα ο Λεβαντόφσκι είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι του Europa League. Μπορώ να καταλάβω την ερώτησή σας - αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να το συζητήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Barça manager Xavi: “Lewandowski to Barça? For sure Lewandowski’s a great player but we have to focus on the Europa League game”. 🇵🇱 #FCB



“I can understand your question - but it's not the right moment to discuss about it”. pic.twitter.com/p8ScDLms7p