Το συμβόλαιο του Ιβοριανού με τη Μίλαν εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι και έτσι η Μπαρτσελόνα κατάφερε να έρθει σε συμφωνία μαζί του, ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με την «Sport Italia», η Μπαρτσελόνα έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Φρανκ Κεσί για το επόμενο καλοκαίρι. Ο μέσος της Μίλαν, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο Copa Africa με την Ακτή Ελεφαντοστού, ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τους «ροσονέρι» στο τέλος της σεζόν και δεν είναι διατεθειμένος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Το ιταλικό κανάλι διευκρινίζει ότι η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη πλήρως αν και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε καλό στάδιο. Μάλιστα, η «Sport», αναφέρει ότι μόλις ο Κεσί ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Copa Africa, τότε θα κάτσει ξανά στο τραπέζι με τους διοικούντες την Μπαρτσελόνα για να επικυρώσουν τη συμφωνία τους.

Ο Κεσί βρίσκεται από το 2017 στη Μίλαν, έχοντας ενδιάμεσους δανεισμούς στην Αταλάντα. Με τους «ροσονέρι» έχει καταγράψει 205 συμμετοχές, με απολογισμό 35 τέρματα και 16 ασίστ. Οπως όλα δείχνουν όμως η καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι κι θα ανοίξει νέο κεφάλαιο στο «Καμπ Νόου» με τα χρώματα των «μπλαουγκράνα».

