Η Μπαρτσελόνα αλλάζει σελίδα μετά τη συμφωνία με την εταιρεία Spotify, καθώς θα βάλει στα ταμεία της 275 εκατομμύρια ευρώ για τρεις σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα υπέγραψε τη συμφωνία χορηγίας με την Spotify, το brand που αντικατέστησε τη Rakuten ως κύριο χορηγό του συλλόγου.

Οι Καταλανοί μέσω αυτής της συμφωνίας θα λάβουν 275 εκατομμύρια ευρώ για τρεις σεζόν, σε συμφωνία χορηγίας που περιλαμβάνει τις φανέλες της ανδρικής και γυναικείας ομάδας, την προπονητική φανέλα και τα δικαιώματα και για την ονομασία του «Καμπ Νόου» από την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», για το λογότυπο στο μπροστινό μέρος της ανδρικής και γυναικείας φανέλας, η Μπαρτσελόνα θα εισπράξει 57,5 ​​εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ για το μπροστινό μέρος της προπονητικής φανέλας των δύο ομάδων θα βάλει στα ταμεία της ακόμη πέντε εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην έχει έσοδα για το όνομα του γηπέδου.

Από τον προσεχή Ιούλιο το «Καμπ Νόου», μετονομάζεται σε «Spotify Καμπ Νόου» με τον σύλλογο να εισπράττει επιπλέον πέντε εκατομμύρια ευρώ για έξι σεζόν.

Τα έσοδα για τους «μπλαουγκράνα» μετά από αυτή την ιστορική συμφωνία δεν σταματάνε εδώ, καθώς η ομάδα του Τζουάν Λαπόρτα θα έχει εισόδημα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν χάρη σε μια πρόσθετη ρήτρα «καλής πρακτικής στην ενεργοποίηση του συμβολαίου».

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της ισπανικής «Mundo Deportivο», η Spotify ζήτησε το δικαίωμα μεταπώλησης του διαφημιστικού χώρου για τις φανέλες της πρώτης ομάδας ανδρών και γυναικών σε άλλη εταιρεία εάν δεν έβλεπε κερδοφόρα τη συμφωνία που υπέγραψε με την Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, οι Καταλανοί αρνήθηκαν προκειμένου να αποτρέψουν εταιρείες που δεν συνάδουν με τις αξίες που δίνουν προτεραιότητα.

OFFICIAL: Barcelona announce a four-year sponsorship deal with Spotify including renaming the stadium to Spotify Camp Nou 🎶 pic.twitter.com/rNkC9pCMYv