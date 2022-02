Η Μπαρτσελόνα αλλάζει σελίδα μετά τη συμφωνία με την Spotify, η οποία θα της αποφέρει 280 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα τριών ετών.

Η Μπαρτσελόνα θα υπογράψει σύντομα τη συμφωνία χορηγίας με την Spotify, το brand που θα διαδεχθεί τη Rakuten ως κύριος χορηγός του συλλόγου. Σύμφωνα με το «RAC1», η συμφωνία έχει ήδη ολοκληρωθεί το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση των δύο πλευρών.

Κλειστή συμφωνία 280 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια

Οι Καταλανοί σύμφωνα με τις προαναφερθείσες πληροφορίες, θα λάβει 280 εκατομμύρια ευρώ από το Spotify για τρεις σεζόν (93 ανά σεζόν), σε συμφωνία χορηγίας που περιλαμβάνει τις φανέλες της ανδρικής και γυναικείας ομάδας, την προπονητική φανέλα και τα δικαιώματα και για την ονομασία του «Καμπ Νόου» από την επόμενη χρονιά.

Μέχρι τώρα, η «Μπάρτσα» έπαιρνε 55 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν από τη Rakuten, 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Stanley για τη γυναικεία φανέλα και 10 εκατομμύρια ευρώ από την Beko στο τελευταίο συμβόλαιο, που αρχικά ήταν εννέα εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.

Αυτό το Σαββατοκύριακο οι ιθύνοντες της Spotify βρέθηκαν στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα συναντήθηκαν με τους ιθύνοντες του συλλόγου και υπέγραψαν τα απαραίτητα έγγραφα της συμφωνίας.

Αυτό που η Spotify βρήκε πολύ ελκυστικό στην Μπαρτσελόνα είναι ο μεγάλος αριθμός των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, είναι η ομάδα με τους περισσότερους ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα. Τον περασμένο Ιούνιο του 2021, το κλαμπ έφτασε τους 400 εκατομμύρια ακόλουθους, με τα νούμερα να αυξάνονται σε καθημερινή βάση.

Eνας παγκόσμιος γίγαντας που συμμαχεί με την Μπαρτσελόνα

H σουηδική εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος «γίγαντας» ροής μουσικής ροής με τρομερή ανάπτυξη από την κυκλοφορία της το 2008 έως ότου φτάσει τα 180 εκατομμύρια premium συνδρομητές (155 το 2020) και 180 εκατομμύρια premium συνδρομητές μέχρι το τέλος του 2021, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εταιρείας.

Η εταιρεία Spotify ιδρύθηκε από τον Ντάνιελ Εκ, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών (18,2%) και την δημιούργησε όταν ήταν 23 ετών, μαζί με τον συνέταιρο του Μάρτιν Λορέντζον ο οποίος έχει το 11,8% και είναι ο 451ος πλουσιότερο άνθρωπος στον κόσμο. Ο Εκ κατατάσσεται στην 622η θέση της κατάταξης του Forbes με καθαρή περιουσία 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η υπόλοιπη μετοχική πίτα περιλαμβάνει ισχυρές εταιρείες όπως η σκωτσέζικη Baillie Gifford & Co. (11,3%), οι Αμερικανοί Morgan Stanley (9,5%) και T. Rowe Price Associates Inc. (7,1%) και η κινεζική αυτοκρατορία Tencent Holdings Ltd. (8,8%) .

Αν και ξεκίνησε το 2008 μόνο στη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, το 2011 έκανε το άλμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας επί του παρόντος σε 187 χώρες όπου επιτρέπεται η πληρωμή με πιστωτική κάρτα για τη συνδρομή premium. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η ίδια η εταιρεία, το 40% των συνδρομητών της είναι στην Ευρώπη, ακολουθούμενο από το 29% στη Βόρεια Αμερική, το 20% στη Λατινική Αμερική και το 11% στον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, στην Κίνα συμμετέχει με το 46,6% των μετοχών της πλατφόρμας Tencent Music Entertainment Group, η οποία διατηρεί το κορυφαίο brand της στη χώρα.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Spotify κυριαρχεί με 31% του μεριδίου αγοράς μπροστά από την Apple Music (15%), την Amazon Music (13%), την Tencent (13%) και το YouTube Music (8%) χάρη, ειδικά, στις συμφωνίες του με Universal Music, Sony Music, Hollywood Records, Interscope Records και Warner Music.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντάνιελ Εκ, είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Άρσεναλ, την περίοδο που είχε ξεσπάσει η European Super League, ωστόσο δεν προχώρησε στην αγορά των Λονδρέζων. Αφού προσπάθησε να αγοράσει τους «κανονιέρηδες» , μια ομάδα της οποίας έγινε οπαδός όταν είδε τον συμπατριώτη του Άντερς Λίμπαρ εκεί τη δεκαετία του '90, ο Ντάνιελ Εκ θα μπει πλήρως στον κόσμο του ποδοσφαίρου μέσω της Μπαρτσελόνα μετά από αρκετές μικρές συμφωνίες με Μπόκα Τζούνιορς, Σάο Πάολο και Σάντος για κοινή χρήση περιεχομένου.