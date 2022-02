Τσάβι: «Ο Ντεμπελέ είναι εξαιρετικός επαγγελματίας»

Ο Τσάβι με δηλώσεις του στάθηκε ως «ασπίδα» στον Ουσμάν Ντεμπελέ, καθώς διέψευσε τις φήμες που κυκλοφορούν για τον Γάλλο εξτρέμ, τον οποίο χαρακτήρισε ως εξαιρετικό επαγγελματία.

Ο Τσάβι από τη στιγμή που έπεστρεψε στο «Καμπ Νοου» για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της αγαπημένης του Μπαρτσελόνα είχε ξεκαθαρίσει πως είναι... θαυμαστής του Ουσμάν Ντεμπελέ. Μπόρει να χρειάστηκε για ένα μήνα να τον αφήσει στον «πάγο» λόγω του συμβολαίου του, όμως από τη στιγμή που δεν έφυγε τον Γενάρη τον «ενεργοποίησε» ξανά παρά τη δυσαρέσκεια των οπαδών.

Σε δηλώσεις του ο Γάλλος εξτρέμ στάθηκε «ασπίδα» στον ποδοσφαιριστή του, τόνισε πως πρόκειται για παίκτη που του αρέσει και διέψευσε ανοιχτά τις φήμες γύρω από τον ποδοσφαιριστή του και επισήμανε πως είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας.

Xavi on Dembélé: “I really like Ousmane as a player. Let’s see what happens in the coming weeks. Knowing that he was not called up, he has been a great professional”.



"That's why we have decided that he should plays - if he had been unprofessional, it would be different".