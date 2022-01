Στη Βαρκελώνη προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή τους στους «μπλαουγκράνα», βρίσκεται ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάγνκ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Γκαμπονέζου επιθετικού στην Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Άρσεναλ για την απόκτηση του και λίγες ώρες πριν το τέλος της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο Ομπαμεγιάνγκ το μεσημέρι της Δευτέρας (31/01) έφτασε στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης κι από εκεί θα μεταβεί στα γραφεία της νέας του ομάδας, προκειμένου να υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία να βάλει την υπογραφή του.

Ο 32χρονος άσος, ο οποίος έριξε τις οικονομικές του απαιτήσεις, θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, με τη μορφή δανεισμού από τους «κανονιέρηδες».

Από την άλλη οι «μπλαουγκράνα» καλούνται να βρουν λύσεις για να απελευθερώσουν χώρο στο μπάτζετ τους, μετά το «ναυάγιο» του Ουσμάν Ντεμπελέ στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Pierre Emerick-Aubameyang is in Barcelona, confirmed as @gerardromero revealed. Understand he has a full agreement with Barça for a loan move, deal all but ready on player side. 🔴🛩 #FCB



It only depends on Barcelona outgoings to complete the deal. Arsenal already approved. pic.twitter.com/UBc6UJA3a0