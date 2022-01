Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είναι διατεθειμένος να ρίξει το κασέ του προκειμένου να ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει συζητήσεις εδώ κι αρκετό διάστημα με τον Γκαμπονέζο στράικερ, ο οποίος θεωρείται ξένο σώμα στην Άρσεναλ.

Τα ισπανικά ΜΜΕ και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρουν ότι ο Ομπαμεγιάνγκ, απέρριψε νέα βελτιωμένη πρόταση της Αλ Νασρ, καθώς θέλει να παραμείνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ενώ είναι διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του ώστε να διευκολύνει τους «μπλαουγκράνα» και στο τέλος να ενταχθεί στην ομάδα του Τσάβι.

Υπενθυμίζεται ότι στην Άρσεναλ ο 32χρονος επιθετικός λαμβάνει 420 χιλιάδες ευρώ, ενώ η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην τελική ευθεία παραχώρησης του Ουσμάν Ντεμπελέ με τη μορφή δανεισμού στην Παρί Σεν Ζερμέν. Γεγονός που σημαίνει ότι θα απελευθερώσει χώρο στο μπάτζετ της και η μεταγραφή του Ομπαμεγιάνγκ θα ανοίξει.

