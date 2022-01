Ντιέγκο Σιμεόνε: Ο βλοσυρός πολεμιστής δείχνει τις «αδυναμίες» του

Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Ντιέγκο Σιμεόνε, «Vivir, Partido a Partido», έκανε πρεμιέρα στο Amazon και ο πάντοτε μαυροντυμένος Αργεντινός δείχνει ποιος πραγματικά είναι.

Ένας μάντης είπε στην Nilda González ότι ο γιος της θα γίνει παγκοσμίως γνωστός κάποια στιγμή. Σύντομα εκείνη ανακάλυψε τον συναισθηματικό φόρο που έπρεπε να πληρώσει. Ένα απόγευμα άκουσε τον κόσμο στο γήπεδο να βρίζουν τον νεαρό πολλά υποσχόμενο Ντιέγκο Πάμπλο Σιμεόνε. Έπρεπε να παρέμβει: «Σκύλα, ναι, αλλά πεινασμένη όχι. Είμαι μητέρα», ξεκαθάρισε.

Αυτή είναι μονάχα μία, από τις ιστορίες που δεν έχουν έχουν ειπωθεί για τη ζωή και την καριέρα του αγαπημένου Τσόλο της ερυθρόλευκης πλευράς της Μαδρίτης. Στη σειρά ντοκιμαντέρ «Vivir, Partido a Partido» του Amazon Prime που έκανε πρεμιέρα και περιλαμβάνει έξι επεισόδια των 40 λεπτών, ταξιδεύομε στη ζωή του εντός κι εκτός τεσσάρων γραμμών.

Ο βλοσυρός Αργεντινός ανοίγει την πόρτα, αποσύρει το προσωπείο του πάντοτε σκληρού και μας αφήνει να δούμε την οικογένειά του, την ανασκόπηση της καριέρας του, και την τελευταία του σεζόν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σχεδόν μέρα με τη μέρα, μέχρι την αγωνιώδη ημέρα που οι ροχιμπλάνκος «σφράγισαν» τον τίτλο!

«Οφείλω να δικαιώνω τον εαυτό μου μέρα με τη μέρα. Και το λατρεύω, γιατί η ζωή είναι έτσι και αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι ο θάνατος», υπογραμμίζει ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ.

Παλιοί συμπαίκτες και αντίπαλοι συμμετέχουν και μιλούν για τον Σιμεόνε. Αλλά και ο ίδιος εκμυστηρεύεται τους τρόπους που χρησιμοποιούσε για να μπερδεύει τους αντιπάλους. Ένας εξ' αυτών είναι να μαθαίνει τα μικρά τους ονόματα, να τους φωνάζει κατά τη διάρκεια του αγώνα, ζητώντας την μπάλα.

Έμαθε επίσης να τους ασκεί πίεση, να τους εκνευρίζει, όπως έκανε στην περίφημη αποβολή του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998. Ο ίδιος ο Μπέκαμ ελαφρώς αγανακτισμένος θυμάται το περίφημο Αγγλία - Αργεντινή που ο Τσόλο εκμαίευσε με αριστοτεχνικό τρόπο την αποβολή του. «Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα μου», παραδέχεται ο Βρετανός.

Το «Φαινόμενο» Ρονάλντο Ναζάριο σημειώνει: «ήταν πολύ σκληρός, πολύ βαρύς αλλά και έτοιμος να χτυπήσει με κλωτσιές χωρίς να τον πιάσει ο διαιτητής». Ενώ ο άλλοτε συμπαίκτης του στη Σεβίλλη Χοσέ Μιγκέλ Πριέτο επιβεβαιώνει την νοοτροπία του Τσόλο με μια φράση: «ήμασταν μια συμμορία ληστών, στον Ντιέγκο άρεσε ο πόλεμος και η λάσπη».

«Τίποτα και κανείς δεν είναι πιο σημαντικό από όλους μας μαζί», έχει πει ο Σιμεόνε σε συνέντευξή του μιλώντας για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Την ομάδα στης οποίας την ψυχή βρήκε πολύτιμες αξίες του δικού του φιλοσοφικού δόγματος.

Σε ένα ποδόσφαιρο που τείνει να γίνει εξολοκλήρου μια βιομηχανία θεάματος μερικές φορές εγωιστική και υπερβολική, ο Τσόλο κατάφερε να κάνει όλους τους παίκτες του να δουλεύουν ως καλά οργανωμένες μονάδες στην υπηρεσία του όλου. Κανείς πιο σημαντικός από την ίδια την ομάδα.

«Είναι ικανός να σε πείσει με το μήνυμά του. Πολύ περισσότερο όταν βλέπεις ότι εννοεί αυτό που λέει τον ακολουθείς», εκμυστηρεύεται ο Φερνάντο Τόρες.

«Άλλαξε τα πάντα», λέει ο Κόκε, νυν αρχηγός της πρωταθλήτριας 2020-21 Aτλέτικο, κι ο μόνος ποδοσφαιριστής που συνεχίζει στην ομάδα από τότε που ο Σιμεόνε ήρθε στα τέλη Δεκεμβρίου 2011. Μια δεκαετία αργότερα και κανένας προπονητής δεν έχει κερδίσει τόσα πολλά στην ιστορία του συλλόγου. Ούτε σε παιχνίδια ούτε σε τίτλους. Ούτε καν ένας μύθος σαν τον Λουίς Αραγονές.

«Αυτό που έκανε ο Κρόιφ με την Μπαρτσελόνα, το έκανε ο Τσόλο με την Ατλέτικο Μαδρίτης», σημειώνει ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Lionel Messi, Pep Guardiola, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, David Beckham, Javier Zanetti, Juan Seba Veron, Jose Mourinho, Fernando Torres, Sergio Ramos, Antoine Griezmann and othere will be in the new Diego Simeone series. It starts on January 26 on Amazon Prime. pic.twitter.com/v2Pwrr6ugK