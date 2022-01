Ο Ανσού Φατί αποφάσισε να μην περάσει την πόρτα του χειρουργείου που του πρότεινε η Μπαρτσελόνα κι έτσι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες.

Το παιχνίδι κόντρα στην Μπιλμπάο, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για το Ανσού Φατί, καθώς επέστρεψε στα γήπεδα έπειτα από από τρίμηνη απουσία. Παρ' όλα αυτά η επιστροφή του δεν συνδυάστηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς στην παράταση αναγκάστηκε να εγκαταλείψει με δάκρυα στα μάτια.

Ο 19χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στον μηριαίο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα του πρότειναν να χειρουργηθεί ώστε το τραύμα του επουλώσει πιο γρήγορα. Ωστόσο, ο Φατί φαίνεται πως θέλει να αποφύγει το νυστέρι κι έτσι επιλέγει τη συντηρητική θεραπεία, θέλοντας να την κάνει μαζί με την έμπιστη ιατρική ομάδα του.

Από την άλλη η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να πιέζει να του αλλάξει γνώμη, αλλά είναι απίθανο να τα καταφέρει. Ετσι, ο Φατί από τη στιγμή που δεν θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες!

🚨🚨[SPORT] | Ansu Fati decided NOT to undergo surgery. The player will undergo conservative treatment and is expected to return in 6-8 weeks. #fcblive pic.twitter.com/PW5hR0iRap