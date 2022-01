Ο Ανσού Φατί ήταν ο μεγάλος άτυχος για την Μπαρτσελόνα, καθώς στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο τραυματίστηκε ξανά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Το δράμα του Ανσού Φατί δεν έχει τελειωμό. Αυτή τη φορά ο νεαρός μεσοεπιθετικός επέστρεψε στη δράση, ύστερα από τρίμηνη απουσία για τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Μπιλμπάο για το Copa Del Rey, ωστόσο η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

Ο Τσάβι τον πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης αλλά κατά τη διάρκεια της παράτασης ο Φατί σε μία φάση που δεν ήταν επικίνδυνη ένιωσε το πόδι του κάπως περίεργα. Δεν άργησε να καταλάβει πως κάτι πήγαινε στραβά. Ετσι, ο Ισπανός τεχνικός των «μπλαουγκράνα» τον αντικατέστησε με συνοπτικές διαδικασίες στο 96', περνώντας στη θέση του τον Ντεστ.

Κατά την αλλαγή του ο Φατί δεν μπορούσε να πιστέψει ξανά ότι τραυματίστηκε (πιθανότατα τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο),και πως θα χρειαστεί να μείνει εκ νέου εκτός αγωνιστικής δράσης, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει δακρυσμένος προς τα αποδυτήρια. Στην Ισπανία πάντως αναφέρουν ότι θα χρειαστεί να μείνει μακριά από τα γήπεδα για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες.

These images of Ansu Fati are heartbreaking 💔 pic.twitter.com/N8x0QmnFiV