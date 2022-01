Ο Καρίμ Μπενζεμά ενημέρωσε τους διοικούντες την Ρεάλ Μαδρίτης ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο εάν υπογράψουν τον Έρλινγκ Χάαλαντ αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία.

Οι «μερένγκες» έχουν συνδεθεί τελευταία με τον επιθετικό της Ντόρτμουντ, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είναι περιζήτητος στην Ευρώπη μιας και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τους Γερμανούς, έχοντας σημειώσει 78 γκολ σε 77 αγώνες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ».

Από την άλλη η Ρεάλ διαθέτει στο ρόστερ της ήδη έναν επιθετικό ο οποίος σκοράρει ακατάπαυστα και την οδηγεί σε επιτυχίες και τίτλους. Ο λόγος για τον Καρίμ Μπενζεμά. Ο Γάλλος έχει σκοράρει 24 φορές σε 27 αγώνες αυτή τη σεζόν και πρόσφατα «έσπασε» το φράγμα των 300 τερμάτων με τη φανέλα των Μαδριλένων και έγινε ο τέταρτος παίκτης που πετυχαίνει αυτό του σπουδαίο κατόρθωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Παρά το γεγονός ότι διανύει το 34ο έτος της ηλικίας του, ο Μπενζεμά συνεχίζει ακούραστος το έργο του, αποδεικνύοντας ότι είναι σε τρομερή κατάσταση. Ωστόσο, η διοίκηση έχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού της την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το καταλανικό δημοσίευμα της «El Nacional», οι σκέψεις των ανθρώπων της Ρεάλ περί απόκτησης του Νορβηγού επιθετικού δεν έχουν αρέσει καθόλου στον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να παίξει βοηθητικό ρόλο για την μεταγραφή του στο «Μπερναμπέου».

Οπως αναφέρει μάλιστα το δημοσίευμα, ο Γάλλος διεθνής είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της ομάδας Φλορεντίνο Πέρεθ και του ξεκαθάρισε ότι θα αποχωρήσει από το ρόστερ, σε περίπτωση που ο Χάαλαντ τελικά φορέσει τη φανέλα της «βασίλισσας». Αλλωστε έχει τονίσει επανειλημμένες φορές ότι επιθυμία του είναι να αγωνιστεί μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ στην κορυφή της επίθεσης των Μαδριλένων.

