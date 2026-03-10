Ανησυχία στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης καθώς μια ημέρα πριν το ματς με τη Σίτι (11/3, 22:00) δεν έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια.

Η ματσάρα της φάσης των «16» του Champions League πλησιάζει, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Τετάρτης (11/3, 22:00).

Οι «Μερένγκχες» έιναι έτοιμοι για ακόμη μια αστεράτη βραδιά, γνωρίζουν όμως πως θα έχουν αρκετά δύσκολο έργο, όχι μόνο λόγω της δυναμικής του αντιπάλου, αλλά εξαιτίας και των δικών τους, σημαντικών απουσιών, αφού παίκτες όπως οι Μπαπέ, Μπέλινγκχαμ, Καρέρας και Ροντρίγκο δεν θα δώσουν το «παρών».

Πέραν αυτού όμως, υπάρχει ακόμη μια ανησυχία για τους ανθρώπους της «βασίλισσας», που έχει να κάνει με τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Παρά την κρισιμότητα και τη σπουδαίοτητα του αγώνα, η Marca εξηγεί πως ακόμη δεν έχει υπάρξει sold out, αφού τα ακριβότερα εισιτήρια παραμένουν διαθέσιμα.

Η τιμή τους ανέρχεται στα 550 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ορισμένα εισιτήρια στα «πλαινά» του γηπέδου, με το κόστος να φτάνει τα 120 ευρώ, μια... λογική τιμή αν αναλογιστεί κανείς τα δεδομένα του παιχνιδιού.