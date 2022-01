Μπενζεμά: «Δεν είναι μυστικό, ο Μπαπέ θα έρθει κάποτε στη Ρεάλ»

Την σιγουριά του για την μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ στην Ρεάλ εξέφρασε γι' ακόμη μία φορά ο Καρίμ Μπενζεμά.

Το συμβόλαιο του Γάλλου επιθετικού με την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και όπως όλα δείχνουν ο Κιλιάν Μπαπέ θα ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μακριά από το Παρίσι.

Αλλωστε, ο νεαρός αστέρας έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές την μεγάλη επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα των Μαδριλένων. Μάλιστα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία θεωρούν σχεδόν βέβαιη την μεταγραφή του.

Ένας από τους παίκτες-κλειδιά της Ρεάλ, είναι φυσικά ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Μπαπέ. Μάλιστα, πιέζει όσο μπορεί τον συμπατριώτη του προκειμένου αφήσει το Παρίσι για το «Μπερναμπέου» όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Σε δηλώσεις του άλλωστε ο Μπενζεμά θεωρεί δεδομένο ότι ο Μπαπέ θα ντυθεί στα χρώματα της «Βασίλισσας».

«Ότι και να λέμε υπάρχει πάντα μια ομάδα που θέλει να αποκτήσει τον Κίλιαν Μπαπέ και αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης! Δεν είναι πια μυστικό αυτό. Θα ήθελα πολύ να μπορούσε να έρθει σε εμάς αυτήν την σεζόν. Αλλά είτε σήμερα είτε άλλη μέρα, θα γίνει ποδοσφαιριστής της Ρεάλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπενζεμά στην «telefoot».

🎙| Karim Benzema: “Anyway, there is Real Madrid who want him [Mbappe], it's no longer a secret! I would have liked him to be able to come this year… But one day or another, he will be at Real!” @telefoot_TF1 pic.twitter.com/rdwRTCowEy