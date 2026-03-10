Αρμπελόα: «Νομίζω ο Λαπόρτα τετραπλασίασε τις πληρωμές στον Νεγκρέιρα»

Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Αρμπελόα στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς της Ρεάλ με τη Σίτι για τον πλέον υποψήφιο πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα.

Ο Αρμπελόα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (11/03, 22:00, Live από το Gazzetta) για τους «16» του Champions League. Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για όλα και μάλιστα δεν έλειψαν τα αιχμηρά σχόλια για τον υποψήφιο πρόεδρο της Μπαρτσελόνα Τζοάν Λαπόρτα!.

Αφού έριξε τα βέλη του για τους Μπλαουγκράνα και την υπόθεση Νεγκρέιρα και δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, αφού και στο πρόσφατο παρελθόν την είχε χαρακτηρίσει ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή… Πρώτα μίλησε για το ραντεβού της «Βασίλισσας» με τους «Πολίτες», τονίζοντας πως οι «μερένχες» θα μπουν με το μαχαίρι στα δόντια: «Αύριο θα μπούμε για να κερδίσουμε. Ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά όμορφο και πολυαναμενόμενο από τους φιλάθλους. Θα μπούμε για να κερδίσουμε. Το Champions League είναι σημαντικό για όλους μας».

Όσον αφορά τον Μπαπέ και το γόνατό του, που είναι ένα θέμα που «καίε» ιτις τάξεις της Ρεάλ, δήλωσε: «Είναι πολύ καλύτερα. Είναι κάτι που πηγαίνει μέρα με τη μέρα και βλέπουμε πώς εξελίσσεται. Κάθε μέρα είναι καλύτερα και ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα».

Ακόμη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ποιον θεωρεί φαβορί: «Αν είπα ότι πάντα είμαστε φαβορί, αυτό πιστεύω. Είμαστε η Ρεάλ Μαδρίτης και ποτέ δεν νιώθουμε κατώτεροι από κανέναν. Δεν πρέπει να νιώθουμε κατώτεροι από κανέναν. Έχουμε απέναντί μας έναν αντίπαλο που γνωρίζουμε καλά, την ταυτότητα του συλλόγου του, τους παίκτες και το τι σημαίνει η Σίτι και πόσο δύσκολο είναι να την αντιμετωπίζεις. Όμως το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό και κοιτώντας τους πάντα στα μάτια».

Επίσης έπλεξε το εγκώμιο για τον Πεπ Γκουαρδιόλα: «Πάντα έχει μια έκπληξη έτοιμη. Είναι ένας προπονητής που, όσο κι αν βλέπεις τις ομάδες του, κάτι διαφορετικό έχει ετοιμάσει. Πρέπει να σκεφτείς πολλές από τις παραλλαγές που μπορεί να κάνει. Θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αν αύριο δεν υπήρχε κάποια αλλαγή στη δομή της Σίτι. Πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος όταν αντιμετωπίζεις έναν προπονητή όπως ο Γκουαρδιόλα».

Ωστόσο η ατάκα που συζητήθηκε περισσότερο ήταν αυτή για τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα: «Ναι, ο υποψήφιος Λαπόρτα… νομίζω ότι αυτός ήταν που τετραπλασίασε τις πληρωμές στον Νεγκρέιρα». Να θυμίσουμε πως οι Μερένγκες πιέζουν για απαντήσεις στην υπόθεση Νεγκρέιρα, κατά την οποία η Μπαρτσελόνα ελέγχεται για ύποπτες πληρωμές επί σειρά ετών προς τον πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας στην Ισπανία.

Έχοντας κλείσει δύο μήνες στον πάγκο της πρώτης ομάδας, μετά το «διαζύγιο» με τον Αλόνσο, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές. Σε αυτούς τους δύο μήνες μεγαλώνεις και μαθαίνεις. Πιστεύω ότι είμαι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά με δύο μήνες εμπειρίας ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που είναι σαν ένα μεταπτυχιακό. Είμαι ευγνώμων για κάθε μέρα που περνάω εδώ».