Φεράν Τόρες - Μπαρτσελόνα: Παίρνει το «11» των Νεϊμάρ - Ριβάλντο

Ο Φεράν Τόρες μετακομίζει όπως όλα δείχνουν στη Μπαρτσελόνα και η «Sport» αποκάλυψε ότι ο Ισπανός στράικερ θα αγωνιστεί στους Μπλαουγκράνα με το Νο11 στην πλάτη, το οποίο στο παρελθόν τίμησαν οι Ριβάλντο και Νεϊμάρ.

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να απέχει μερικά 24ωρα από την ανακοίνωση της μεταγραφής του Φεράν Τόρες. Και τα καταλανικά ΜΜΕ «ξεψαχνίζουν» τις λεπτομέρειες της απόκτησής του, με τελευταία αποκάλυψη τον αριθμό φανέλας που θα πάρει στη νέα του ομάδα.

Όπως αναφέρει η «Sport», ο 21χρονος ανερχόμενος σταρ πρόκειται να αγωνιστεί με το «11» στην πλάτη, το οποίο ανήκε μέχρι πρότινος στον Γιουσούφ Ντεμίρ. Οι Καταλανοί, όμως, είναι αποφασισμένοι να διακόψουν πρόωρα τον δανεισμό του νεαρού Αυστριακού, ο οποίος δεν έπεισε για τις ικανότητές του και θα επιστρέψει στη Ραπίντ Βιέννης.

Έτσι, ο Τόρες θα κληρονομήσει έναν αριθμό με ισχυρή βραζιλιάνικη κληρονομιά. Το «11» ήταν το νούμερο τόσο του Νεϊμάρ στην τετραετία του στο «Καμπ Νόου», όσο και του Ριβάλντο όταν πήρε μεταγραφή στη Μπάρτσα το 1997. Μετέπειτα, ο «Ρίμπο» πέρασε στο Νο10.

Μένει να φανεί αν ο Τόρες θα προσφέρει όσα και οι δύο legends από τη χώρα της Σάμπα με τη μπλαουγκράνα φανέλα, αφού δεν είναι λίγοι οι κάτοχοι του «11» που στο μεσοδιάστημα κόλλησαν στα ρηχά, όπως ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Ζεφρέν, ο Μπόγιαν ή ο Μάξι Λόπεθ.

