Μπαρτσελόνα: Την Τρίτη παρουσιάζει τον Φεράν Τόρες

Την Τρίτη (28/12) η Μπαρτσελόνα αναμένεται να ανακοινώσει με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μάντσεστερ Σίτι.

Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι τα βρήκαν σε όλα πριν από μερικές ημέρες για την μετακίνηση του Φεράν Τόρες στο «Καμπ Νόου». Οι «μπλαουγκράνα έβγαλαν από τα ταμεία τους 55 εκατομμύρια ευρώ και με αυτόν τον τρόπο έπεισαν τους Πολίτες να αποδεχθούν την πρόταση για τον Ισπανό μεσοεπιθετικό.

Ο 21χρονος άσος θα υπογράψει την Δευτέρα (27/12) πενταετές συμβόλαιο και την Τρίτη (28/12) αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα την Τρίτη (28/12) από τη νέα του ομάδα.

Ο Φεράν Τόρες αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από 16 γκολ σε 43 συμμετοχές κι επιστρέφει στην Ισπανία, αυτή τη φορά για τους Καταλανούς, μιας και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα της Βαλένθια.

