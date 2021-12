Λαπόρτα: «Για μένα ο Ντεμπελέ είναι καλύτερος από τον Μπαπέ»

Σε μία δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ουσμάν Ντεμπελέ καλύτερο ποδοσφαιριστή του Κιλιάν Μπαπέ.

Μπαρτσελόνα και Ουσμάν Ντεμπελέ βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή το τελευταίο διάστημα προκειμένου να βρουν τη «χρυσή» τομή και να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, μιας και το συμβόλαιο του Γάλλου μεσοεπιθετικού εκπνέει το καλοκαίρι του 2022.

Οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν ότι ο 24χρονος άσος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία γι' αυτό και του προσέφεραν νέο συμβόλαιο συνεργασίας ξεκαθαρίζοντας ωστόσο στον Ντεμπελέ ότι θα πρέπει να δώσει μια οριστική απόφαση μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Ο Τζουάν Λαπόρτα από την πλευρά του τόνισε ότι οι δύο πλευρές δεν προοδεύουν στις διαπραγματεύσεις τους με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μικρή στασιμότητα, ενώ παράλληλα δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Ουσμάν Ντεμπελέ καλύτερο ποδοσφαιριστή από τον Κιλιάν Μπαπέ.

«Η ανανέωση του Ντεμπελέ προχωράει πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε. Αλλά εξακολουθούμε να το δουλεύουμε. Θέλουμε να μείνει, θα μπορούσε να είναι ένας παίκτης κλειδί αν ερχόμασταν σε συμφωνία.

Μου αρέσει ο Ουσμάν Ντεμπελέ και για μένα είναι ξεκάθαρο. Είναι καλύτερος από τον Κιλιάν Μπαπέ. Θέλει να μείνει εδώ όπως κι εμείς έχουμε την ίδια επιθυμία. Οι μάνατζερ του φέρνουν προτάσεις, εμείς όμως θέλουμε να του δείξουμε ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «TV3.cat».

Ο 24χρονος Ουσμάν Ντεμπελέ σε 200 παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα με Ρεν, Ντόρτμουντ και Μπαρτσελόνα μετράει 52 τέρματα και 48 ασίστ. Από την άλλη ο 22χρονος Κιλιάν Μπαπέ σε 254 ματς με Μονακό και Παρί Σεν Ζερμέν, έχει πετύχει 171 γκολ και 91 ασίστ...

Barça president Laporta: “I like Ousmane Dembélé, for me it’s clear: he’s better than Kylian Mbappé. He wants to stay and we want him to stay here”, he told @tv3cat. 🇫🇷 #FCB



“It’s about his agents bringing proposals to the player, we want to show him it’s not just about money”.