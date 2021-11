Μπαρτσελόνα: Ο Ντάνι Άλβες θα αμείβεται με ένα ευρώ την εβδομάδα

Χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά την Μπαρτσελόνα, μιας και θα αμείβεται με μόλις ένα ευρώ την εβδομάδα, ο Ντάνι Άλβες θα φοράει και πάλι τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο έμπειρος Βραζιλιάνος μπακ, επέστρεψε στο «Καμπ Νόου» για να φορέσει ξανά τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε τονίσει ότι μπορεί πλέον να είναι 38 ετών, αλλά δεν έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά, καθώς θεωρεί πως μπορεί να συνεισφέρει πολλά στους Καταλανούς. Αρκεί να τον τηλεφωνήσουν και να συζητήσουν για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους...

Οπως κι έγινε. Ο Ντάνι Άλβες έδωσε τα χέρια με τους «μπλαουγκράνα» και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και με οψιόν ανανέωσης ως το 2023. Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι οι αποδοχές που θα λαμβάνει ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Sport», ο Άλβες θα αμείβεται με μόλις ένα (!) ευρώ την εβδομάδα, κάνοντας πράξη τα όσα έλεγε και να αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα, χωρίς υψηλές αποδοχές.

🚨 [SPORT] | To make his Barça return, Dani Alves has agreed to play for just €1 per week pic.twitter.com/mmEFuMjedb