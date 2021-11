Τσάβι: «Είχα πρόταση από την εθνική Βραζιλίας, αλλά ήθελα Μπαρτσελόνα»

Ο Τσάβι Ερνάντες παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του πρόταση από την εθνική Βραζιλίας, ωστόσο την απέρριψε καθώς προταιρεότητά του ήταν η Μπαρτσελόνα.

Ο 41χρονος Ισπανός προπονητής, παρουσιάστηκε την Δευτέρα (08/11) από τους «μπλαουγκράνα» και πλέον ξεκινάει το έργο του ως προπονητής, με στόχο να γράψει ιστορία.

Αλλωστε, ως ποδοσφαιριστής πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τον στόχο του κατακτώντας 25 τρόπαια, με 767 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των Καταλανών σε 17 χρόνια παρουσίας του ως παίκτης (1998-2015), ρεκόρ που έσπασε μόνο ο Λιονέλ Μέσι που έγινε ρέκορντμαν με 778.

Πριν όμως αναλάβει τα ηνία της Μπαρτσελόνα, ο Τσάβι, παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου κατά την παρουσίασή του, ότι δέχθηκε κρούση από την εθνική Βραζιλίας. Συγκεκριμένα, άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βραζιλίας, επικοινώνησαν μαζί του και του πρότειναν την θέση του βοηθού προπονητή του Τίτε Ερνάντες στον πάγκο της «Σελεσάο» και να αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

«Υπήρχαν συζητήσεις με την Ομοσπονδία της Βραζιλίας. Μιλήσαμε για την ένταξή μου στο επιτελείο του Τίτε, ως βοηθός του και να αναλάβω ως προπονητής μετά το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Προτεραιότητά μου ωστόσο ήταν να επιστρέψω στην Μπάρτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσάβι.

❗Xavi confirms that there were some contacts with the Brazilian Football Federation to be Tite's assistant and take over as their head coach after the 2022 World Cup.#FCB 🇧🇷 pic.twitter.com/4agFthmcDh