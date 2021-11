Μπαρτσελόνα: Αποθέωση και συγκίνηση για Τσάβι στην παρουσίασή του (vids)

Ο Τσάβι, αφού πρώτα αποθεώθηκε από τους φίλους της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» κατά την παρουσίασή του, στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τους «μπλαουγκράνα» κι έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως προπονητής πλέον της αγαπημένης του ομάδας.

Μια ιστορική μέρα για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Τσάβι Ερνάντες ανέλαβε κι επίσημα τα ηνία της πρώτης ομάδας του συλλόγου. Ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία της ομάδας, πήρε τη σκυτάλη από τον Σέρτζι Μπαρχουάν, ο οποίος διατελούσε χρέη υπηρεσιακού προπονητή μετά την απόλυση του Ρόναλντ Κούμαν κι έτσι γίνεται ο τρίτος προπονητής των «μπλαουγκράνα» την τρέχουσα σεζόν.

Έπειτα από 767 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, 17 χρόνια και 25 τίτλους, ο Τσάβι επέστρεψε στο «σπίτι» του, έπειτα από ένα διάλειμμα στο Κατάρ, όπου έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα με την Αλ Σαντ, θέλοντας να την επαναφέρει στην κορυφή. Για το λόγο αυτό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Καταλανούς μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (08/11), περίπου 25.000 φίλοι της Μπαρτσελόνα εξαφάνισαν τα εισιτήρια που έθεσε σε κυκλοφορία η διοίκηση για την παρουσίαση και να παρακολουθήσουν από κοντά την επιστροφή του Τσάβι στο «σπίτι» του. Στην Μπαρτσελόνα μάλιστα, είχαν φροντίσει τα πάντα γι' αυτή την ιδιαίτερη μέρα γι' αυτό και στην έξοδο των αποδυτηρίων, υπήρχε τυπωμένη μια από τις μυθικές φράσεις του Γιόχαν Κρόιφ που έλεγε πριν από κάθε ματς κι αντικατοπτρίζει και τη φιλοσοφία που είχε για το ποδόσφαιρο: «Βγείτε έξω και απολαύστε το».

Οπως είναι λογικό όταν ο Τσάβι πάτησε το χορτάρι του «Καμπ Νόου» αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας, ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι υπογραφές έπεσαν ακριβώς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που βλέπουμε για πρώτη φορά στα χρονιά.

