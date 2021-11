Τσάβι: «Το όνειρό μου έγινε επιτέλους πραγματικότητα» (vid)

Ενθουσιασμένος για το νέο του ξεκίνημα στον πάγκο της Μπαρτσελόνα αισθάνεται ο Τσάβι, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις κατά την παρουσίασή του, έθεσε τους στόχους που έχει με τους «μπλαουγκράνα».

Ο Τσάβι Ερνάντεθ έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (08/11) στο «Καμπ Νόου», όπου κι έγινε η επίσημη παρουσίασή του από την διοίκηση της Μπαρτσελόνα ως νέου προπονητή της ομάδας.

Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμους είχε συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο των «μπλαουγκράνα», ενώ όπως γνωστοποίησαν οι Καταλανοί, οι φίλοι της ομάδας εξαφάνισαν τα εισιτήρια που έθεσε σε κυκλοφορία η διοίκηση για την παρουσίαση και έτσι περίπου 25.000 άνθρωποι παρακολουθήσαν από κοντά την επιστροφή του Τσάβι στο «σπίτι» του.

