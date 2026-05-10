Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μπαπέ στο Clasico με Μπαρτσελόνα
Δεν έφτανε το -11 και η βέβαιη (εκτός αν συμβούν τέρατα) κατάκτηση της φετινής La Liga από την Μπαρτσελόνα, ήρθε να προστεθεί ακόμη ένα... πρόβλημα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Στη «σκιά» των όσων συνέβησαν τις περασμένες ημέρες με τους Βαλβέρδε και Τσουαμενί, η «βασίλισσα» θα επισκεφθεί απόψε (10/5, 22:00) το νέο «Καμπ Νόου» για το Clasico της 34ης αγωνιστικής, που πιθανότατα θα στέψει και μαθηματικά πρωταθλητές τους Καταλανούς.
Ο Άλβαρο Αρμπελόα πέρα από τα προβληματικά αποδυτήρια, έχει πλέον να διαχειριστεί και την απουσία του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος ναι μεν επέστρεψε από την αποθεραπεία του με σκοπό να ενισχύσει την ομάδα του, ωστόσο έμεινε εκτός αποστολής.
Η Marca αναφέρει πως ο σούπερ σταρ δεν ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνηση και κρίθηκε καλύτερο να μην ταξιδέψει στη Βαρκελώνη, σε αντίθεση με τον Τιμπό Κουρτουά που επιστρέφει και πιθανότατα θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια.
Εκτός μάχης έμειναν επίσης και οι Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Μεντί, Μιλιτάο, Ροντρίγκο, Καρβαχάλ και Θεμπάγιος.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026
