Ο Γκουαρδιόλα, με μια ιδιοφυή τακτική έμπνευση, μεταμόρφωσε τον Μέσι σε false 9, οδηγώντας τη Μπαρτσελόνα σε ιστορική νίκη 6-2 επί της Ρεάλ. Derby Stories με Μπαρτσελόνα - Ρεάλ!

Στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμαζόταν να αποκαλύψει το κρυφό του όπλο.

Μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη, με το αποτέλεσμα ακόμη στο 0-0, ο Πεπ έκανε το νεύμα στον Λιονέλ Μέσι και τον Σαμουέλ Ετό. Οι δυο τους έπρεπε να αλλάξουν θέσεις. Ο Καμερουνέζος, που συνήθως αγωνιζόταν ως κεντρικός επιθετικός, μετακινήθηκε στο δεξί άκρο, ενώ ο Μέσι, από δεξιός εξτρέμ, πέρασε στον άξονα, αλλά πιο χαμηλά, σχεδόν σαν επιτελικός μέσος. Οι δύο στόπερ της Ρεάλ, ο Κρίστοφ Μετσέλντερ και ο Φάμπιο Καναβάρο, βρέθηκαν σε πλήρη σύγχυση. Δεν είχαν ιδέα πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή. «Ο Φάμπιο κι εγώ κοιταχτήκαμε μεταξύ μας. “Τι κάνουμε τώρα; Τον ακολουθούμε μέχρι το κέντρο ή μένουμε πίσω;” Δεν είχαμε την παραμικρή ιδέα» έχει πει ο Γερμανός.

Το “false 9” — το ψευτοεννιάρι — έμελλε να περάσει στην ιστορία ως μία από τις πιο εντυπωσιακές καινοτομίες του Γκουαρδιόλα. Όχι επειδή το επινόησε ο ίδιος, αλλά επειδή κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο μέσα από έναν τόσο ξεχωριστό ποδοσφαιριστή όπως ο Μέσι.

Πώς το έκανε ο Γκουαρδιόλα;

Ήταν η προηγούμενη μέρα του αγώνα. Ο Γκουαρδιόλα είχε μείνει μόνος στο γήπεδο για να μελετήσει τον αντίπαλο. Ήταν μια καθιερωμένη του συνήθεια, την οποία συνέχισε αργότερα και στην Μπάγερν, αλλά και στη Σίτι. Περνούσε δύο ημέρες αναλύοντας την ομάδα που επρόκειτο να αντιμετωπίσει, αναζητώντας δυνατά και αδύνατα σημεία.

Παρακολουθούσε ολόκληρους αγώνες αλλά και επιλεγμένα αποσπάσματα που του ετοίμαζαν οι συνεργάτες του. Ο Ντομένεκ Τορέντ και ο Κάρλες Πλάνσαρτ του παρείχαν τότε ακριβώς αυτού του είδους τις πληροφορίες.

Την παραμονή του αγώνα, κλεινόταν μόνος στο γραφείο του, έβαζε χαμηλή, ήρεμη μουσική και σκεφτόταν το πλάνο του. Από πού έπρεπε να χτυπήσουν τον αντίπαλο; Ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να επιβληθούν; «Κάθομαι, βλέπω δύο ή τρία βίντεο, κρατάω σημειώσεις. Και τότε έρχεται εκείνη η σπίθα έμπνευσης, η στιγμή που δίνει νόημα στο επάγγελμά μου. Η στιγμή που ξέρω, με απόλυτη βεβαιότητα, ότι το βρήκα. Ξέρω πώς θα κερδίσουμε. Κρατάει περίπου ένα λεπτό, αλλά είναι η στιγμή που η δουλειά μου αποκτά πραγματικό νόημα».

Όταν μιλούσε για αυτή τη μαγική στιγμή, πιθανότατα αναφερόταν στην 1η Μαΐου 2009. Στη στιγμή που κατάλαβε πως είχε βρει έναν νέο τρόπο να νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρακολουθώντας προηγούμενο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο Πεπ παρατήρησε πόση πίεση ασκούσαν οι μέσοι της Ρεάλ - ο Γκούτι, ο Φερνάντο Γκάγκο και ο Ρόιστον Ντρέντε - στους δικούς του χαφ, τον Τσάβι και τον Γιαγιά Τουρέ.

Παρατήρησε επίσης την τάση των δύο κεντρικών αμυντικών, του Καναβάρο και του Μετσέλντερ, να μένουν πολύ πίσω, κοντά στην περιοχή του Ίκερ Κασίγιας. Αυτό δημιουργούσε μια τεράστια κενή ζώνη ανάμεσα στην άμυνα και τη μεσαία γραμμή της Ρεάλ.

Ήταν 10 το βράδυ και ο Πεπ βρισκόταν μόνος στο γραφείο του. Όλοι οι άλλοι - ακόμη και οι βοηθοί του - είχαν φύγει. Καθισμένος σε εκείνο το μισοσκότεινο δωμάτιο, φαντάστηκε τον Μέσι να κινείται ελεύθερα μέσα σε αυτόν τον απέραντο κενό χώρο του Μπερναμπέου.

Τον είδε απέναντι στον Μετσέλντερ και τον Καναβάρο, τους δύο αμυντικούς παγωμένους στην άκρη της περιοχής, ανήμπορους να αποφασίσουν αν έπρεπε να τον ακολουθήσουν ή όχι. Η εικόνα ήταν απόλυτα καθαρή. Σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον Μέσι.

«Λιονέλ, είμαι ο Πεπ. Μόλις είδα κάτι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Έλα αμέσως από εδώ, σε παρακαλώ». Στις 10:30 το βράδυ ακούστηκε ένα απαλό χτύπημα στην πόρτα του γραφείου. Ο 21χρονος Λιονέλ Μέσι μπήκε μέσα.

Ο προπονητής του έδειξε το βίντεο, σταματώντας το συνεχώς για να του δείξει τον κενό χώρο. Ήθελε αυτός ο χώρος να γίνει δικός του.

Από εκείνη τη στιγμή θα ήταν η «ζώνη του Μέσι».

«Αύριο, στη Μαδρίτη, θέλω να ξεκινήσεις στα άκρα όπως πάντα. Όμως τη στιγμή που θα σου κάνω το σήμα, θέλω να απομακρυνθείς από τους μέσους και να μπεις στον χώρο που μόλις σου έδειξα. Μόλις ο Τσάβι ή ο Αντρές Ινιέστα σπάσουν τις γραμμές και σου δώσουν την μπάλα, θέλω να κινηθείς κατευθείαν προς την εστία του Κασίγιας».

Ήταν ένα μυστικό μόνο μεταξύ τους.

Κανείς άλλος δεν θα μάθαινε το σχέδιο μέχρι την επόμενη μέρα, όταν ο Πεπ το εξήγησε στον Τίτο Βιλανόβα στο ξενοδοχείο της ομάδας.

Λίγα μόλις λεπτά πριν από τη σέντρα, ο Γκουαρδιόλα πήρε τον Τσάβι και τον Ινιέστα στην άκρη και τους είπε: «Όταν δείτε τον Λέο στον χώρο ανάμεσα στις γραμμές, στον άξονα, μην διστάσετε. Δώστε του την μπάλα. Όπως κάναμε στη Χιχόν». Εκείνη την ημέρα του Μαΐου του 2009, το σχέδιο λειτούργησε τέλεια. Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Μπερναμπέου, νικώντας με 6-2. Ο Μέσι είχε πλέον μεταμορφωθεί στο απόλυτο Ψευτοεννιάρι!