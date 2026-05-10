Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Η... συμβουλή του Κασίγιας για το pasillo
Clasico... τίτλου είναι το αποψινό (10/5,22:00) ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στο νέο «Καμπ Νόου», για την 34η αγωνιστική της La Liga.
Οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται στο +11 από την ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα και τους αρκεί να μην ηττηθούν, έτσι ώστε να στεφθούν και μαθηματικά πρωταθλητές Ισπανίας για 29η φορά στην ιστορία τους. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από το ντέρμπι δεν αφορά το αγωνιστικό, αλλά τη... συμπεριφορά των Μαδριλένων.
Μετά τον Φλορεντίνο Πέρεθ, που να αρνείται να δώσει το «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου, φαίνεται πως και οι ποδοσφαιριστές των «Μερένγκχες» δεν έχουν σκοπό να κάνουν το καθιερωμένο pasillo στους αντιπάλους τους, εφόσον δεν πάρουν το τρίποντο.
Μάλιστα αυτό τους προέτρεψε να πράξουν και ο σπουδαίος Ίκερ Κασίγιας. Ο «Άγιος» κίπερ της Ρεάλ σε δηλώσεις του τόνισε πως οι παίκτες της ομάδας θα πρέπει να φύγουν αμέσως (σσ σε περίπτωση ήττας ή ισοπαλίας) για τα αποδυτήρια χωρίς να χειροκροτήσουν την Μπαρτσελόνα, καθώς αν αυτό συμβεί, θα είναι μια εικόνα που θα... μείνει για πάντα.
🗣️Consejo de Casillas para los jugadores del Madrid si pierden el Clásico mañana:— Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 9, 2026
"Entrar rápidamente al vestuario y salir en el menor tiempo posible hacia el aeropuerto. El pasillo de honor es una imagen que quedará ahí para la historia. Supongo que lo mejor sería ir rápido al… pic.twitter.com/0QgdscovFP
