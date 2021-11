Μπαρτσελόνα: Sold out από τους οπαδούς για την παρουσίαση του Τσάβι

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα εξαφάνισαν τα εισιτήρια που έθεσε σε κυκλοφορία η διοίκηση, για την παρουσίαση του Τσάβι από την Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα στην ιστορία της, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας (08/11) αναμένεται να παρουσιάσει κι επίσημα τον Τσάβι στην τεχνική ηγεσία της. Ο 41χρονος Ισπανός προπονητής, επιστρέφει στο «Καμπ Νόου», αυτή τη φορά με την ιδιότητα του προπονητή, με σκοπό να οδηγήσει και πάλι την ομάδα της καρδιάς του σε νικηφόρα μονοπάτια.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Τσάβι έγραψε ιστορία κατακτώντας 25 τρόπαια, με 767 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των Καταλανών σε 17 χρόνια παρουσίας του ως παίκτης (1998-2015), ρεκόρ που έσπασε μόνο ο Λιονέλ Μέσι που έγινε ρέκορντμαν με 778.

Οι οπαδοί των «μπλαουγκράνα» είναι ενθουσιασμένοι με την άφιξη του Ισπανού θρύλου, γι' αυτό και εξαφάνισαν τα εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία από την διοίκηση του συλλόγου, για την παρουσίαση του νεαρού προπονητή. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 25.000 αναμένεται να βρεθούν στο «Καμπ Νόου», για να παρακολουθήσουν από κοντά την επιστροφή του Τσάβι στους «μπλαουγκράνα».

Στην παρουσίασή του αναμένεται να βρεθεί κι ένας παλιός γνώριμος του παλαίμαχου άσου, ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

❗Tickets are sold out for the start of the Xavi Hernández era. More than 25000 fans are expected at the Camp Nou for his presentation today.#FCB 👥🔵🔴



Via (🟢): @tjuanmarti [sport] pic.twitter.com/B9qCotXfid